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Рушились дома: цунами в Индонезии попало на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Muhammad Fauzy
Огромную волну спровоцировало землетрясение

Удар стихии пришелся на остров Сулавеси. Высота волны была около двух метров. Цунами обрушилось на окрестности города Палу. В результате обрушились дома, а на берег вынесло судно. Огромную волну вызвало землетрясение, которое случилось незадолго до этого, передает Reuters.

CNN сообщает об одном погибшем и десяти пострадавших.

Тем временем в Сети появились кадры, которые удалось снять очевидцам.

Виктория БАЛАЯН
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