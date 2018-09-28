Рушились дома: цунами в Индонезии попало на видео

Огромную волну спровоцировало землетрясение

Удар стихии пришелся на остров Сулавеси. Высота волны была около двух метров. Цунами обрушилось на окрестности города Палу. В результате обрушились дома, а на берег вынесло судно. Огромную волну вызвало землетрясение, которое случилось незадолго до этого, передает Reuters.

CNN сообщает об одном погибшем и десяти пострадавших.

Тем временем в Сети появились кадры, которые удалось снять очевидцам.