Рушились дома: цунами в Индонезии попало на видео

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Удар стихии пришелся на остров Сулавеси. Высота волны была около двух метров. Цунами обрушилось на окрестности города Палу. В результате обрушились дома, а на берег вынесло судно. Огромную волну вызвало землетрясение, которое случилось незадолго до этого, передает Reuters.
CNN сообщает об одном погибшем и десяти пострадавших.
Тем временем в Сети появились кадры, которые удалось снять очевидцам.
Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v— David Lipson (@davidlipson) 28 сентября 2018 г.
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