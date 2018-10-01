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Британцев травят в Египте

Фото: GLOBAL LOOK press/SPOT
Побережье Красного моря губительно сказывается на туристах

Туристы с берегов Туманного Альбиона в серьезной опасности. По неведомой причине некоторые из них не возвращаются с африканских курортов. В лучшем случае отдых британцев заканчивается на больничной койке.

В этом контексте, можно сказать, повезло Спенсеру Джонстону. Он был на волосок от смерти, но, к счастью, выжил. После ужина в ресторане египетского отеля у 53-летнего мужчины отказала почка. Но не сразу. Он с семьей успел вернуться домой. На третий день он очутился в больнице, где медики подключили его к аппарату искусственной почки.

"Отпуск в Хургаде чуть не убил меня. Врачи сказали, что я мог умереть. Наша поездка в Египет превратилась в кошмар", – цитирует пострадавшего Mirror.

Отдых также был испорчен у его жены и детей. По словам Спенсера, у них наблюдалось расстройство кишечника.
"Еда была плохой. Пицца была настолько твердой, что если ее бросить в стену, то она бы отскочила", – пожаловался турист.

Больше нареканий не было, парировали в отеле. А в компании, где Спенсеры приобрели путевки, пообещали провести расследование.

Кстати, долгожданный отпуск семейство решило провести в отеле, рядом с которым в последних числах августа скончалась супружеская пара. Муж и жена умерли один за другим. Несколько десятков гостей отравились. 

Странно, что британские власти не усмотрели в произошедшем никакой политической подоплеки. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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