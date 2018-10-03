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Главное здание МГУ задымилось

В студенческой высотке сработала сигнализация

В Главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах произошло задымление на уровне 8-10-го этажей.

По информации "Газеты.Ru", которая ссылается на слова очевидцев, ЧП случилось в корпусе "Б". Сейчас все студенты и сотрудники эвакуированы.

Сообщается, что задымление могло произойти в результате возгорания в лифте. В университетской высотке сработала пожарная сигнализация. К зданию уже подъехали пожарные машины и бригады "скорой помощи".

По данным "Интерфакса", на самом деле возгорание произошло в подвальном помещении здания. Там горел мусор и огонь уже ликвидирован. Всего было эвакуировано около 1 тысячи человек.

Николай КАЦАПОВ
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