Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
В Главном здании МГУ имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах произошло задымление на уровне 8-10-го этажей.
По информации "Газеты.Ru", которая ссылается на слова очевидцев, ЧП случилось в корпусе "Б". Сейчас все студенты и сотрудники эвакуированы.
Сообщается, что задымление могло произойти в результате возгорания в лифте. В университетской высотке сработала пожарная сигнализация. К зданию уже подъехали пожарные машины и бригады "скорой помощи".
По данным "Интерфакса", на самом деле возгорание произошло в подвальном помещении здания. Там горел мусор и огонь уже ликвидирован. Всего было эвакуировано около 1 тысячи человек.
Политика Поднебесной ведет к краху оборонной промышленности США
Российский лидер довольно жестко высказался об отравленном экс-полковнике ГРУ