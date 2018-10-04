В Петербурге прогремел взрыв

Есть пострадавшие

В административном здании ОАО "Порт Санкт-Петербург" в четверг, 4 октября, прогремел взрыв. По предварительным данным, его вызвало неосторожное обращение с сигнальной ракетой.

"В здании произошел, предварительно, случайный взрыв сигнальной ракеты. Один человек получил травмы средней степени тяжести", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По данным Telegram-канала "112", пострадавший – это 56-летний главный специалист по эксплуатации зданий и сооружений Сергей Поляков. Он госпитализирован с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

Пожара нет. Здание не повреждено. С места происшествия эвакуировано около 150 человек. Специалисты Росгвардии уже работают на месте.