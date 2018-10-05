Нибиру
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В подмосковном Жуковском совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29. Как сообщает Telegram-канал "112", на борту военного судна вспыхнул огонь.
Пострадал один человек.
По предварительным данным, полет был экспериментальным. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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