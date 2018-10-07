Конфликт начался в одном из столичных баров

Массовая драка после боя Хабиба и Конора произошла не только в Лас-Вегасе.

В одном из баров Москвы в Большом Златоустинском переулке, где транслировали "поединок века", повздорили фанаты Макгрегора и Нурмагомедова. Потасовка попала на видео.

На кадрах, снятых одним из очевидцев, видно, как из заведения буквально вываливается толпа болельщиков. Конфликт между разгоряченными поклонниками бойцов продолжился на улице. Двоих фанатов при этом "уронили" на асфальт, сообщает L!FE.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором. В четвертом раунде российский спортсмен провел удушающий прием. Ирландец сдался.

После боя началась драка в зрительном зале. Болельщики Макгрегора закидали фанатов Нурмагомедова бутылками и ирландскими флагами. Хабиб не остался в стороне. Он выпрыгнул за пределы клетки к одному из членов команды Конора – тот осыпал его оскорблениями. В результате российского бойца и его менеджера увели полицейские. Задержали и троих людей из его команды.