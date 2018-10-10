Совсем скоро штат Флорида столкнется с очередной природной катастрофой

В среду на южное побережье США обрушится шторм "Майкл". Ураган, который сейчас находится в Мексиканском заливе, уже набрал силу до четвертой категории опасности. Ожидается, что стихия достигнет Флориды в течение дня. Об этом рассказали специалисты американского Национального центра по слежению за ураганами.

Как передает агентство РИА Новости, "Майкл" движется в сторону города Апалачикола, который находится в 275 км от эпицентра стихии. Уже сейчас максимальная скорость ветра составляет 209 км/час. Пятый, самый последний и страшный уровень опасности получают ураганы, чья скорость ветра превышает 250 км/час. Местные власти не устают предупреждать жителей штата о грядущем шторме и наводнении.

Губернатор Рик Скотт ввел режим ЧС во многих округах Флориды еще 8 октября. Чиновник отметил, что 500 сотрудников нацгвардии приведены в готовность, чтобы оказывать помощь пострадавшим от урагана и устранять последствия разрушений.

Президент США Дональд Трамп также предупредил граждан о грядущей опасности. Глава страны написал в Twitter, что "Майкл" может оказаться сильнее, чем "Флоренс". Этот шторм обрушился на восточное побережье Америки в сентябре. В результате пострадали десятки тысяч людей, 34 из которых погибли.