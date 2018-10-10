Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На США надвигается стихийное бедствие

Фото: GLOBAL LOOK press/Liu Jie/Xinhua
Совсем скоро штат Флорида столкнется с очередной природной катастрофой

В среду на южное побережье США обрушится шторм "Майкл". Ураган, который сейчас находится в Мексиканском заливе, уже набрал силу до четвертой категории опасности. Ожидается, что стихия достигнет Флориды в течение дня. Об этом рассказали специалисты американского Национального центра по слежению за ураганами.

Как передает агентство РИА Новости, "Майкл" движется в сторону города Апалачикола, который находится в 275 км от эпицентра стихии. Уже сейчас максимальная скорость ветра составляет 209 км/час. Пятый, самый последний и страшный уровень опасности получают ураганы, чья скорость ветра превышает 250 км/час. Местные власти не устают предупреждать жителей штата о грядущем шторме и наводнении.

Губернатор Рик Скотт ввел режим ЧС во многих округах Флориды еще 8 октября. Чиновник отметил, что 500 сотрудников нацгвардии приведены в готовность, чтобы оказывать помощь пострадавшим от урагана и устранять последствия разрушений.

Президент США Дональд Трамп также предупредил граждан о грядущей опасности. Глава страны написал в Twitter, что "Майкл" может оказаться сильнее, чем "Флоренс". Этот шторм обрушился на восточное побережье Америки в сентябре. В результате пострадали десятки тысяч людей, 34 из которых погибли.  

Маргарита КОЧЕРГИНА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы устроили шоу в ПАСЕ с резиновыми изделиями

Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге

Японцы разозлились из-за российских стрельб на Курилах

Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей