Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Александра Кокорина объявляют в розыск

Футболист не захотел явиться в полицию сам

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин официально находится в федеральном розыске. Против игрока возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По теме

Полиция предлагала игроку прийти в участок, чтобы дать показания по поводу нескольких инцидентов с его участием в Москве 9 октября. Футболист должен был явиться в полицию до 18:00, однако этого не случилось.

Правоохранительные органы начали процедуру объявления игрока в федеральный розыск.

Сергей ПОЛЯКОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы устроили шоу в ПАСЕ с резиновыми изделиями

Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге

Японцы разозлились из-за российских стрельб на Курилах

Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей