Александра Кокорина объявляют в розыск

Футболист не захотел явиться в полицию сам

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин официально находится в федеральном розыске. Против игрока возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

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Полиция предлагала игроку прийти в участок, чтобы дать показания по поводу нескольких инцидентов с его участием в Москве 9 октября. Футболист должен был явиться в полицию до 18:00, однако этого не случилось.

Правоохранительные органы начали процедуру объявления игрока в федеральный розыск.