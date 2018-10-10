Александра Кокорина объявляют в розыск

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
127 новости
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин официально находится в федеральном розыске. Против игрока возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Полиция предлагала игроку прийти в участок, чтобы дать показания по поводу нескольких инцидентов с его участием в Москве 9 октября. Футболист должен был явиться в полицию до 18:00, однако этого не случилось.
Правоохранительные органы начали процедуру объявления игрока в федеральный розыск.
Делегация Незалежной попыталась устроить мини-Солсбери в Страсбурге
Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным