Нибиру
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В честь дня основания запрещенной в России УПА (Украинской повстанческой армии) неонацисты готовятся уничтожить памятник генералу Ватутину, герою ВОВ.
В Маринском парке собралась целая толпа, передает телеграм-канал "Майор и Генерал".
Судя по прямой трансляции, которую можно увидеть на Facebook, снос все-таки решили отложить. После пламенных речей неадекватные жители Незалежной забросали памятник яйцами и разошлись.
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