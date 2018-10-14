В Киеве националисты собрались снести памятник герою ВОВ

Толпа собралась в Маринском парке

В честь дня основания запрещенной в России УПА (Украинской повстанческой армии) неонацисты готовятся уничтожить памятник генералу Ватутину, герою ВОВ.

В Маринском парке собралась целая толпа, передает телеграм-канал "Майор и Генерал".

Судя по прямой трансляции, которую можно увидеть на Facebook, снос все-таки решили отложить. После пламенных речей неадекватные жители Незалежной забросали памятник яйцами и разошлись.