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В Киеве националисты собрались снести памятник герою ВОВ

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Толпа собралась в Маринском парке

В честь дня основания запрещенной в России УПА (Украинской повстанческой армии) неонацисты готовятся уничтожить памятник генералу Ватутину, герою ВОВ.

В Маринском парке собралась целая толпа, передает телеграм-канал "Майор и Генерал".

Судя по прямой трансляции, которую можно увидеть на Facebook, снос все-таки решили отложить. После пламенных речей неадекватные жители Незалежной забросали памятник яйцами и разошлись.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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