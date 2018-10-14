Провалившиеся учения не смущают президента Незалежной

Петр Порошенко выступил с очередным грозным заявлением. Как выяснилось, Украина уже практически все подготовила, чтобы как следует ответить российской "агрессии" на Азове.

Глава государства похвалился успешными, на его взгляд, учениями, которые посетил, будучи в Мариуполе. Порошенко долго нахваливал чрезвычайную боеспособность ВМС Украины, с упоением рассказывал об истребителях, ударных вертолетах и бронированной технике.

А в конце прибавил: "Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления – на Азове. Порох надо держать готовым". Пламенную речь пан Петро произнес перед лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Туда почетный гость прибыл на церемонию принятия торжественной клятвы. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Видимо, последствия пятницы дали о себе знать, и у Порошенко просто случился провал в памяти. Украинский лидер напрочь забыл, как в Крыму посмеялись над "масштабными" учениями, назвав их показухой непонятно для кого. При этом депутат Верховного совета республики Крым Алексей Черняк отметил, что, вероятно, президент Незалежной попросту не наигрался в солдатиков в детстве. А может, пытается заработать очки перед грядущими выборами, осознавая, сколь ничтожны его шансы на победу.