В Киеве разгулялись националисты

Экстремистские организации на Украине провели бурные выходные

Офис партии "Украинский выбор – Право народа" разгромили националисты. Об этом заявили представители политического движения.

По их данным, радикально настроенные молодые люди били стекла в воскресенье, 14 октября, и писали гадости на стенах из-за принципиальной позиции лидера "Выбора" Виктора Медведчука. Он выступает за установление мира в Донбассе и нормализацию отношений с Россией и другими странами СНГ, что вызывает недовольство экстремистов, пишет РИА ФАН. Несмотря на наличие пострадавших, полиция "не смогла" задержать нападавших.

Впрочем, пострадал в воскресенье не только офис Медведчука. В этот день поклонники Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ) праздновали 76-летие со дня ее основания. Власти украинской столицы одобрили марш националистов, который собрал около 15 тысяч человек с эмблемами УПА, "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещена в РФ), "Азова" (экстремистская организация, запрещена в РФ) и прочих радикальных группировок.

Но только дымовых шашек и горящих фаейров некоторым показалось маловато, и они направились громить город. В Мариинском парке досталось памятнику генералу Николаю Ватутину, который освобождал Киев от фашистов в 1943 году.

Националисты готовились его разбить: пришли с лестницами и молотками. Но полиция такого откровенного безобразия не допустила. Поэтому радикалы ограничились закидыванием монумента яйцами. Кстати, задержанных, даже среди вступивших в драку с полицейскими, нет. Видимо, был приказ не портить радикалам праздник.

А вот у Киево-Печерской лавры около ста человек были задержаны. Там президент Украины Петр Порошенко вместе с раскольником Филаретом провели митинг в поддержку автокефалии так называемой украинской православной церкви киевского патриархата. У стен лавры собрались как сторонники отделения церкви от Московского патриархата, так и выступающие против этого. В толпу верующих вклинились радикалы, многие из которых были вооружены ножами, – полиция еле предотвратила кровопролитие.

"У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить порядок на территории города", – выдохнул вечером глава полиции Киева Андрей Крищенко.