Автомобиль с людьми выпал из окна многоэтажной парковки

Водитель не справился с управлением

Автомобиль пробил ограждение второго этажа и упал вниз с парковки ТЦ "Горбушкин двор" в Москве. Инцидент произошел в понедельник, 15 октября, около 11 часов утра. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По предварительным данным, в Mercedes находился 26-летний Антон Краснов. Он отделался ушибами.

Ранее СМИ указывали, что в автомобиле было три человека. При этом "Регион онлайн" со ссылкой на очевидцев пишет, что люди успели выбраться из автомобиля до того, как он перевалился через ограждение.

На месте работают медики и полицейские.