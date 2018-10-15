Автомобиль с людьми выпал из окна многоэтажной парковки

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Автомобиль пробил ограждение второго этажа и упал вниз с парковки ТЦ "Горбушкин двор" в Москве. Инцидент произошел в понедельник, 15 октября, около 11 часов утра. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
По предварительным данным, в Mercedes находился 26-летний Антон Краснов. Он отделался ушибами.
Ранее СМИ указывали, что в автомобиле было три человека. При этом "Регион онлайн" со ссылкой на очевидцев пишет, что люди успели выбраться из автомобиля до того, как он перевалился через ограждение.
На месте работают медики и полицейские.
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