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В политехническом колледже сработало не одно, а два взрывных устройства. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
По предварительным данным, сначала прогремел взрыв в холле здания, затем в столовой. После этого раздались выстрелы.
Правоохранительные органы классифицировали произошедшее в Керчи как теракт.
Взрыв в Керченском политехническом колледже произошел в полдень в среду, 17 октября. По данным на этот час, погибли 13 человек, около 50 ранены.
Запад начал осознавать свои ошибки