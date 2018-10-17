В Керчи прогремело два взрыва

Бомбы сработали в разных частях здания

В политехническом колледже сработало не одно, а два взрывных устройства. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По предварительным данным, сначала прогремел взрыв в холле здания, затем в столовой. После этого раздались выстрелы.

Правоохранительные органы классифицировали произошедшее в Керчи как теракт.

Взрыв в Керченском политехническом колледже произошел в полдень в среду, 17 октября. По данным на этот час, погибли 13 человек, около 50 ранены.