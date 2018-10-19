Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Ярославле заминирован Пенсионный фонд

Здание оцеплено

Утром 19 октября в здание ярославского отделения Пенсионного фонда на улице Володарского явился неизвестный мужчина и начал угрожать. "Всех взорву", – кричал он, передает портал "76.ru".

На место происшествия сразу выехали подразделения УМВД и кареты "скорой помощи". Здание оцепили. По рации объявили, что готовится группа разминирования.

Между тем по телефону в Пенсионном фонде на Володарского сотрудники отделения отвечают спокойно: "У нас просто учения проходят в финансовом училище. Все у нас хорошо, мы все работаем". 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Фатальная ошибка: к аварии "Союза" привела невнимательность

Его могли повредить сборщики на Байконуре

Разбитые надежды: Мамаева оставили в СИЗО

Футболистов-дебоширов не стали разлучать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей