В Ярославле заминирован Пенсионный фонд

Здание оцеплено

Утром 19 октября в здание ярославского отделения Пенсионного фонда на улице Володарского явился неизвестный мужчина и начал угрожать. "Всех взорву", – кричал он, передает портал "76.ru".

На место происшествия сразу выехали подразделения УМВД и кареты "скорой помощи". Здание оцепили. По рации объявили, что готовится группа разминирования.

Между тем по телефону в Пенсионном фонде на Володарского сотрудники отделения отвечают спокойно: "У нас просто учения проходят в финансовом училище. Все у нас хорошо, мы все работаем".