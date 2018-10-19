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Появились подробности мощного взрыва под Петербургом

Фото: vk.com/spb_today
Среди людей под завалами может быть ребенок

Официальная причина случившегося пока неизвестна. Однако всплыла шокирующая информация. Как выяснилось, у "Авангарда", где прогремел взрыв, нет лицензии на производство, реализацию и утилизацию пиротехнических изделий. Об этом свидетельствуют данные СПАРК, отмечает "Шторм". Срок действия документа истек еще 21 июля 2014 года.

По последним сведениям, при ЧП на пиротехническом заводе погибли два человека. Тело второй жертвы извлекли из-под завалов спасатели, пишет РИА "Новости".

Между тем названа предварительная причина взрыва. Он произошел в результате работ на заводе. Об этом сообщил представитель МЧС Тимур Хикматов в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что пострадали около десяти человек. Сейчас на месте работают спасатели и пожарные. Под завалами еще могут быть люди. К этой минуте известно, что их там трое, в том числе ребенок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако позже в пресс-службе администрации Ленобласти эти сведения опровергли. "Согласно информации, доложенной с места событий, это не подтверждается, это фейк", – говорится в сообщении.

В больницу доставили пятерых пострадавших, передает Telegram-канал 360. Состояние одного из них тяжелое.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело после взрыва на "Авангарде". Об этом сообщается на официальном сайте.

По последним данным, из-за ЧП в Гатчине около 80 домов остаются без света, пишет ТАСС.

Спасатели продолжают разбирать завалы. При взрыве разрушено 1 тыс. 200 кв. м здания, отмечает Telegram-канал "360" со ссылкой на МЧС. В ведомстве заявили, что ЧП случилось в цехе по смешиванию пиротехнических составов, передает ТАСС.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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