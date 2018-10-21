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В Сирии прогремел взрыв

Погибли шесть человек

ЧП случилось в провинции Идлиб. Там на воздух взлетел заминированный автомобиль.Жертвами теракта стали шесть человек, еще 25 ранены. Это произошло в квартале Кусур у центра выдачи помощи.

Жертв могло быть намного больше – взрыв прогремел до того, как к центру за раздачей помощи подошли мирные жители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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