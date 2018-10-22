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В США объяснили бомбежку мечети

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani
Пентагон будет бомбить мирные объекты, если там есть боевики

В Международной коалиции, наконец, объяснили авиаудар по мечети, о котором сообщили СМИ в пятницу. Как заявил спикер полковник Шон Райт, ВВС США ударили по мечети, потому что боевики запрещенного "Исламского государства" устроили в ней одну из баз, а точнее, штаб-квартиру для координации обороны.

При этом как мечеть она, по словам полковника, уже не работала. Райт добавил, что что боевики воюют "не конвенционными методами" и используют гражданские объекты в своих целях. Поэтому для ВВС США это "легитимные военные цели".

По данным сирийского агентства Sana, 19 октября коалиция ударила по мечети Аль-Осман в провинции Дейр-эз-Зор сразу после пятничной молитвы. Как заявили в коалиции, в результате авиаудара были уничтожены 22 боевика, однако часть сирийских СМИ утверждает, что погибли не менее 62 мирных жителей.


Александр ИЛЬИН
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