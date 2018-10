США нанесли удар по Сирии - десятки погибших

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по мечети Аль-Осман, находящейся на подконтрольной запрещенному "Исламскому государству" территории в деревне Ас-Суса, недалеко от Дейр-эз-Зора.

15:09. Как сообщает SMM Syria, атака была произведена сразу по окончании пятничной молитвы. Есть данные о десятках погибших среди мирных жителей.



Накануне США уже обвиняли в авиаударах в районе Дейр-эз-Зора, которые привели к жертвам среди мирных жителей. В Пентагоне пообещали расследовать инцидент, однако сказали, что продолжат авиаудары. В этом районе ВВС коалиции прикрывают с воздуха так называемые Сирийские демократические силы (SDF), которые "освобождают последний оплот ИГ в долине среднего Евфрата".

#BREAKING

Dozens of civilians were reportedly killed in a US-led International Coalition's air strike on Al Sousa village in #DeirEzzor. The strike targeted Al Osman mosque immediately after end of the prayer.#CoalitionProgress@VanessaBeeley @EvaKBartlett @DRovera @sahouraxo