Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Полный разгром: Сирию избавили от боевиков

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Jian
продолжениеОт авиаудара в Сирии погибли более 60 жителей
Москва принимала в этом активное участие

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что за время участия России в Сирии группировка террористов была практически полностью уничтожена.

По его словам, за 3 года убито около 87,5 тысячи боевиков. При этом совместные действия Москвы и Дамаска обеспечили освобождение более 95% страны от террористов. Шойгу также подчеркнул, что в данный момент войска Асада контролируют территорию САР, на которой проживает 90% населения.

"В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться", – цитирует министра РИА "Новости".

По мнению Шойгу, для полного восстановления Сирии необходимо активное участие в этом международной коалиции, возглавляемой США.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Войну в Донбассе можно остановить за считанные часы

С громким заявлением выступил уходящий с поста замглавы СММ Хуг

На грани бреда: интриги Запада против россиян набирают обороты

В этот раз с обвинениями выступили американцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей