Полный разгром: Сирию избавили от боевиков

Москва принимала в этом активное участие

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что за время участия России в Сирии группировка террористов была практически полностью уничтожена.

По его словам, за 3 года убито около 87,5 тысячи боевиков. При этом совместные действия Москвы и Дамаска обеспечили освобождение более 95% страны от террористов. Шойгу также подчеркнул, что в данный момент войска Асада контролируют территорию САР, на которой проживает 90% населения.

"В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться", – цитирует министра РИА "Новости".

По мнению Шойгу, для полного восстановления Сирии необходимо активное участие в этом международной коалиции, возглавляемой США.