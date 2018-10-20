Полный разгром: Сирию избавили от боевиков

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Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что за время участия России в Сирии группировка террористов была практически полностью уничтожена.
По его словам, за 3 года убито около 87,5 тысячи боевиков. При этом совместные действия Москвы и Дамаска обеспечили освобождение более 95% страны от террористов. Шойгу также подчеркнул, что в данный момент войска Асада контролируют территорию САР, на которой проживает 90% населения.
"В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться", – цитирует министра РИА "Новости".
По мнению Шойгу, для полного восстановления Сирии необходимо активное участие в этом международной коалиции, возглавляемой США.
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