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От авиаудара в Сирии погибли более 60 жителей

Еще несколько десятков ранены

В результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли 62 человека, еще несколько десятков ранены. Об этом рассказали местные источники.

Отмечается, что пострадавшие находятся в больницах, передает агентство SANA.

Напомним, что международная коалиция разбомбила несколько жилых домов в селении Суса в провинции Дейр-эз-Зор.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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