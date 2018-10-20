От авиаудара в Сирии погибли более 60 жителей

Еще несколько десятков ранены

В результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли 62 человека, еще несколько десятков ранены. Об этом рассказали местные источники.

Отмечается, что пострадавшие находятся в больницах, передает агентство SANA.

Напомним, что международная коалиция разбомбила несколько жилых домов в селении Суса в провинции Дейр-эз-Зор.