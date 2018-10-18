США разбомбили дома мирных жителей в Сирии

Американцы с союзниками снова промахнулись

Летчики возглавляемой США международной коалиции нанесли авиаудары по жилым кварталам в селении ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.

"Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ)", – цитирует РИА "Новости" в четверг, 18 октября, источника в армии САР.

Государственное сирийское телевидение рассказало "о погибших и раненых среди мирных жителей", ссылаясь на данные очевидцев. Точное число пострадавших не сообщается.

Буквально накануне стало известно о другом промахе американцев – истребители F-15 ВВС США случайно нанесли ракетные авиаудары по своим же союзникам-курдам неподалеку от населенного пункта Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Причем курды в этот момент вели наступление на террористов. По данным "Звезды", шесть солдат погибли, более десяти получили тяжелые ранения.

