США разбомбили дома мирных жителей в Сирии

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Летчики возглавляемой США международной коалиции нанесли авиаудары по жилым кварталам в селении ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.
"Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ)", – цитирует РИА "Новости" в четверг, 18 октября, источника в армии САР.
Государственное сирийское телевидение рассказало "о погибших и раненых среди мирных жителей", ссылаясь на данные очевидцев. Точное число пострадавших не сообщается.
Буквально накануне стало известно о другом промахе американцев – истребители F-15 ВВС США случайно нанесли ракетные авиаудары
по своим же союзникам-курдам неподалеку от населенного пункта Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
Причем курды в этот момент вели наступление на террористов. По данным "Звезды",
шесть солдат погибли, более десяти получили тяжелые ранения.
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