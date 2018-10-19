Стала известна модификация С-300 в Сирии

Комплексом смогут управлять только офицеры РФ

Российские военные доставили в Сирию одну из последних модификаций С-300 – ПМ-2, которая стала поступать в войска РФ с конца 2013 года. Это означает, что командовать расчетами практически с 100%-й вероятностью будут офицеры РФ, а не иранские военные, как ранее сообщали израильские СМИ.

О том, что Сирия получила С-300ПМ-2, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным источников, экспортная система С-300 ПМУ-2, которая есть у Ирана, оснащена упрощенной системой управления. Поэтому информация о приглашении иранских военных не является достоверной.

Ранее израильский портал DEBKAfile написал, что Россия поставила Сирии те же самые комплексы, что и Ирану в 2016 г., чтобы офицеры соседнего государства могли взять на себя управление. Кроме того, по данным израильских СМИ, Иран якобы уже перебрасывает своих военных в Сирию.