Россия накроет ближневосточную страну радиоэлектронным куполом

Арабскую Республику прикроют с воздуха при помощи универсальной системы противовоздушной обороны, которая сможет выводить из строя вражеские самолеты. При попытке нанести удар по сирийским объектам управление воздушного судна будет заблокировано. Об этом журналистам сообщил советник первого замгендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев.



Одним из главных элементов новейшей системы ПВО станут разведывательно-помеховоогневые комплексы. Они оснащены функцией дистанционного "воздействия на базу данных объекта противника".

"На деле это выглядит так: загружаем в нее (боевую машину) некорректную ориентацию – подменяем созвездие спутников, по которым она идет к цели. Можно вообще перепрошить вражеский объект и таким образом вообще избежать атаки противника", – приводит слова Михеева "Армейский стандарт".

За каждым самолетом в воздушном пространстве Сирии будут тщательно следить. "Если мы понимаем, что цели у него неблаговидные, тогда мы начинаем электронное воздействие: лишаем его связи, навигации, локации, управления, передачи данных", – рассказал специалист.

Основная угроза наземным объектам на территории Сирии исходит со стороны израильской авиации. Основным истребителем израильских ВВС является F-16 американского производства. Если он приготовится бомбить сирийскую территорию, средства ПВО пошлют ему сигнал, и система предупреждения самолета "даст знать летчику, что он на мушке".

"После повторного, более настойчивого предупреждения о вхождении в опасную зону у него будут блокированы все системы управления. Если и тогда останутся намерения продолжить угрожающие действия – уже возможно применение оружия по нему", – сообщил Михеев.

Создаваемая в Сирии система противовоздушной обороны включает в себя всевысотное радиолокационное поле, систему зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиусов действий, а также прикрытие зенитно-ракетных комплексов.

Радиолокационные системы и средства радиоэлектронной борьбы поставляются в ближневосточную страну вместе с ЗРК С-300. Три дивизиона этих комплексов по восемь пусковых установок каждый уже доставлены в Сирию. Сейчас их размещают по территории, после чего российские специалисты будут учить сирийских военных правильно с ними обращаться.

Решение о поставках в Сирию современных систем ПВО было принято после сентябрьского инцидента, когда сирийская армия случайно сбила ракетой системы С-200 российский самолет-разведчик Ил-20. Сирийцы отслеживали израильский истребитель, который наносил удары по наземным объектам, но в момент удара F-16 Fighting Falcon спрятался за российское воздушное судно.

В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону и позволит избежать повторения подобных инцидентов. В Израиле пообещали уничтожить новые комплексы ПВО.