Израиль попытается уничтожить С-300 в Сирии

Российские комплексы костью в горле застряли у сирийских оппонентов

Израильтяне будут стараться нейтрализовать поставленные Россией в Сирию зенитно-ракетные системы С-300. Об этом заявил бывший военный атташе США в РФ генерал Питер Звак на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

Он считает, что если комплексы не будут контролироваться российскими военными, то "в конце концов, возникнут ситуации, когда израильтяне уничтожат их", поскольку для них это "жизненно важно".

По мнению американца, Тель-Авив не приемлет присутствие С-300 на юге Арабской Республики. Именно здесь возможны действия израильских военных против иранцев. Отвечая РИА "Новости" на вопрос, а как же наличие С-400 под управлением военнослужащих ВС РФ в районе Хмеймима и Латакии, Звак заметил: "Это другое дело".

Также генералу неведомы последствия поставки комплексов в САР для российско-израильских отношений.

"Не знаю, не знаю. Потому что израильтяне, по моему опыту, скажут русским: "Хорошо. Это теперь сирийские С-300. Отойдите. Даже если сирийцы подобьют с их помощью наши самолеты, мы обязаны вывести их из строя", – пояснил американец.

Напомним, Москва приняла решение о поставках С-300 в качестве ответной меры после трагедии с крушением в небе над Сирией 17 сентября российского Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль, наносивший в тот момент авиаудары в САР. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в Арабскую Республику. Управлять комплексами местных военных научат за три месяца.

Надо заметить, что еще в конце сентября глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман грозился уничтожить С-300 в случае, если они будут представлять опасность для израильских ВВС.

