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США нашли способ отомстить России за Сирию

Фото: Утро.ру
Белый дом решил бороться со сторонниками режима Асада экономическими методами

Вашингтон планирует объявить очередные международные санкции. На этот раз против компаний, которые примут участие в восстановлении Сирии. По данным американского телеканала NBC, речь идет в первую очередь о юрлицах из России и Ирана.

Кроме того, администрация Белого дома намерена заставить покинуть Сирию если не российские военные подразделения, то хотя бы иранские. Но прямых вооруженных столкновений в Сирии США хотят избежать.

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"В плане делается упор на политические и дипломатические усилия по вытеснению Вооруженных сил Ирана из Сирии путем оказания финансового давления", – сообщил телеканалу осведомленный источник.

Накануне эксперты The Wall Street Journal проанализировали эффект от американских санкций и сделали неожиданный вывод: ограничительная политика Вашингтона даже в отношении третьих стран приводит к подъему российской экономики.

В частности, американские меры против Ирана вызвали скачок роста нефтяных цен на мировом рынке. Только за август черное золото подорожало на 14%. Соответственно, выручка российских нефтедобытчиков увеличилась. На этом фоне свои позиции усилили "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" – котировки их нефтяных компаний поднялись в текущем году на 56 и 39% соответственно.

Другой пример – введение санкций Минфина США против российских компаний и крупных бизнесменов. После объявления об этих мерах в апреле рубль рухнул. Очередные антироссийские санкции летом обвалили нацвалюту страны еще на 15%. Для экспортеров же это означает, что конкурентоспособность российских товаров на столько же выросла.

"Россия гораздо лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем. С точки зрения бюджетной перспективы, это вдвойне позитивно", – приводит издание мнение эксперта.

Кроме того, аналитики видят связь между санкционной политикой США и снижением внешнего долга России. Так, за 2018 г. внешний долг РФ сократился на 9,8%, напоминает РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
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