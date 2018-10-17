США нашли способ отомстить России за Сирию

Белый дом решил бороться со сторонниками режима Асада экономическими методами

Вашингтон планирует объявить очередные международные санкции. На этот раз против компаний, которые примут участие в восстановлении Сирии. По данным американского телеканала NBC, речь идет в первую очередь о юрлицах из России и Ирана.

Кроме того, администрация Белого дома намерена заставить покинуть Сирию если не российские военные подразделения, то хотя бы иранские. Но прямых вооруженных столкновений в Сирии США хотят избежать.

"В плане делается упор на политические и дипломатические усилия по вытеснению Вооруженных сил Ирана из Сирии путем оказания финансового давления", – сообщил телеканалу осведомленный источник.

Накануне эксперты The Wall Street Journal проанализировали эффект от американских санкций и сделали неожиданный вывод: ограничительная политика Вашингтона даже в отношении третьих стран приводит к подъему российской экономики.

В частности, американские меры против Ирана вызвали скачок роста нефтяных цен на мировом рынке. Только за август черное золото подорожало на 14%. Соответственно, выручка российских нефтедобытчиков увеличилась. На этом фоне свои позиции усилили "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" – котировки их нефтяных компаний поднялись в текущем году на 56 и 39% соответственно.

Другой пример – введение санкций Минфина США против российских компаний и крупных бизнесменов. После объявления об этих мерах в апреле рубль рухнул. Очередные антироссийские санкции летом обвалили нацвалюту страны еще на 15%. Для экспортеров же это означает, что конкурентоспособность российских товаров на столько же выросла.

"Россия гораздо лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем. С точки зрения бюджетной перспективы, это вдвойне позитивно", – приводит издание мнение эксперта.

Кроме того, аналитики видят связь между санкционной политикой США и снижением внешнего долга России. Так, за 2018 г. внешний долг РФ сократился на 9,8%, напоминает РИА ФАН.