Глава российского кабмина предложил не паниковать

Планы Вашингтона ввести ограничительные против наших банков будут приравнены к объявлению торговой войны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Санкции в отношении банковского сектора – это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции", – сказал председатель правительства в интервью каналу Euronews в среду, 17 октября.

При этом он считает, что российская экономика в состоянии выдержать новые ограничения.

"Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть, у нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо? Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок", – отметил Медведев.

По словам премьера, между Россией и США торговый оборот незначителен, поэтому санкции не окажут существенного влияния на обе страны.

О том, что американцы собрались ввести рестрикции в отношении российских госбанков, стало известно в нынешнем августе. В Конгресс поступил законопроект, в котором содержатся нормы о закрытии их корсчетов в кредитных организациях США. Если документ вступит в силу, эти банки не смогут проводить операции в долларах.