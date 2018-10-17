Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Медведев рассказал о начале торговой войны с США

Дмитрий Медведев. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Government Press Office
Глава российского кабмина предложил не паниковать

Планы Вашингтона ввести ограничительные против наших банков будут приравнены к объявлению торговой войны. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Санкции в отношении банковского сектора – это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции", – сказал председатель правительства в интервью каналу Euronews в среду, 17 октября.

По теме

При этом он считает, что российская экономика в состоянии выдержать новые ограничения.

"Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть, у нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо? Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок", – отметил Медведев.

По словам премьера, между Россией и США торговый оборот незначителен, поэтому санкции не окажут существенного влияния на обе страны.

О том, что американцы собрались ввести рестрикции в отношении российских госбанков, стало известно в нынешнем августе. В Конгресс поступил законопроект, в котором содержатся нормы о закрытии их корсчетов в кредитных организациях США. Если документ вступит в силу, эти банки не смогут проводить операции в долларах.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия не враг: НАТО одумалась

Запад начал осознавать свои ошибки

Ход кровавых событий в Керчи восстановлен

Автоматчики в масках прятались в туалете

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей