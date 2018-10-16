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Американские санкции положительно сказались на экономике России

Фото:Утро.ру
Вашингтон рискует из-за того, что ограничения не приносят ожидаемого результата

Введенные американцами антироссийские санкции дали экономике РФ неожиданный толчок – они подтолкнули к росту цен на нефть. В результате Россия получила дорогое сырье и более дешевую валюту, что, в свою очередь, оказало благотворное влияние на экономику страны.

Об этом сегодня пишет американская газета The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что с середины августа цены на нефть, которая по-прежнему остается основным экспортным российским товаром, выросли почти на 14%. В большей степени рост цен на сырье связан с возобновлением ограничительных мер Вашингтона в адрес Тегерана, они же ударили по экспорту иранской нефти.

Однако, как указывает WSJ, начиная с апреля, когда Штаты ввели очередную порцию санкций в отношении России, рубль потерял почти 15% своей стоимости. К тому же за последние дни снизились цены как на нефть, так и на доллар. Тем не менее в течение нескольких месяцев экономика РФ получала лишь выгоду от сложившейся ситуации.

По мнению авторов статьи, США несут риски из-за того, что антироссийские санкции, введенные еще в 2014 г., не приносят ожидаемого в Вашингтоне эффекта. Но годы ограничений, конечно, нанесли ущерб экономике нашей страны, резюмирует издание. В качестве примера приводится падение рубля и сокращение инвестиций в энергетический сектор.

Елена УСОВА
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