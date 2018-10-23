В Киеве автокран врезался в 18 машин на светофоре

Пострадали три человека

Утром во вторник на бульваре Леси Украинки в столице Незалежной произошло массовое ДТП. Грузовик не смог затормозить на светофоре и вдавил почти два десятка автомобилей друг в друга за счет своей массы.

По сообщению корреспондентов телеканала "112 Украина", сотрудники правоохранительных органов будут проверять, действительно ли у автокрана отказали тормоза, как заявил водитель. Из-за аварии практически весь Киев встал в одну большую пробку.

Видео происшествия появилось на Youtube-канале dtp.kiev.ua.