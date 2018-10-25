Появилось видео страшной аварии в Подмосковье

Сопровождавшая пациента женщина скончалась

Иномарка, вылетев на встречную полосу, врезалась днем 25 октября в автомобиль скорой помощи рядом с поселком Свердловский городского округа Лосино-Петровский.

Видео ДТП появилось в распоряжении ФАН.

"В результате ДТП в Подмосковье с участием машины скорой помощи на месте погибла одна женщина...Пациент, который находился в момент аварии в машине скорой помощи, не пострадал", – рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

По словам министра, трое медиков и больной с травмами легкой степени тяжести были доставлены в Щелковскую районную больницу № 2.