Появилось видео страшной аварии в Подмосковье

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Иномарка, вылетев на встречную полосу, врезалась днем 25 октября в автомобиль скорой помощи рядом с поселком Свердловский городского округа Лосино-Петровский.
Видео ДТП появилось в распоряжении ФАН.
"В результате ДТП в Подмосковье с участием машины скорой помощи на месте погибла одна женщина...Пациент, который находился в момент аварии в машине скорой помощи, не пострадал", – рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
По словам министра, трое медиков и больной с травмами легкой степени тяжести были доставлены в Щелковскую районную больницу № 2.
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