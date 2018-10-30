Кораблестроители знали, что плавучий док находится в аварийном состоянии

Рухнувший на палубу российского авианосца плавучий кран пробил в ней дыру и повредил корпус корабля. От серьезных поломок "Адмирала Кузнецова" уберегла случайность, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



"На палубу упал кран, с высоты примерно 15 метров. Понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то "жизненно важного" оборудования крейсера", – сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

По его словам, в настоящее время идет подсчет ущерба. Чрезвычайное происшествие случилось потому, что в плавучем доке внезапно пропало электропитание. В правую часть дока начала поступать вода. "Это вызвало крен, из-за которого началось неконтролируемое снижение двух подъемных механизмов", – приводит слова Рахманова ТАСС.

Случившееся не должно повлиять на сроки сдачи корабля. В настоящее время его оттранспортировали на площадку 35-го судоремонтного завода. "Угрозы срыва сроков ремонта нет", – подчеркнул руководитель корпорации.

Рахманов признался в том, что ему было известно о неудовлетворительном состоянии затонувшего плавучего дока: "В общем, мы знали о том, что состояние дока не очень хорошее. Я не хотел бы сейчас оценивать, насколько это большой риск, мы выполняли эти работы по договору с 82-м заводом".

Неназванный работник оперативных служб рассказал о том, что кран свалился в "техническую часть взлетной палубы", где как раз и проходили ремонтные работы. В этом месте палуба была вскрыта, а потому пострадала в большей степени не ее поверхность, а оборудование, которое располагалось под ней и которое использовалось для производства ремонтных работ.

В течение дня водолазы буду осматривать забортную часть крейсера, чтобы убедиться, что в ней нет никаких трещин и разрывов. Тем временем в Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту аварии на плавдоке. Оно заведено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Официально в результате аварии никто не погиб, но один человек считается пропавшим без вести. Его поиски ведутся в настоящий момент. Об этом сообщила в своем Twitter губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Плавучий док 82-го судостроительного завода в Мурманске затонул минувшей ночью при выходе из него "Адмирала Кузнецова", который сейчас является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России. В результате происшествия четырех сотрудников предприятия госпитализировали с переохлаждением, один из них также получил травму брюшной полости. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в больницах Мурманска.