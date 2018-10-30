Пожар на нефтебазе в ХМАО снова разгорелся

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Спасатели организовали подвоз воды от соседних зданий, чтобы потушить пожар площадью 1000 кв. м на нефтеперерабатывающей станции в Хохряковском месторождении.
Сейчас горят узел учета нефти и часть административно-бытового комплекса. О том, что в Ханты-Мансийском автономном округе огонь усилился, сообщает портал URA.RU со ссылкой на окружное управление МЧС.
Во вторник на станции разлилась нефть из бака: сначала площадь пожара составляла 5 тысяч кв.м. Пострадали трое человек, двух из них отправили в Нижневартовскую клиническую больницу с травмами.
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