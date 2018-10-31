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В Архангельске прогремел взрыв

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Один человек погиб

ЧП случилось у здания ФСБ. В результате взрыва пострадал один человек, который находился у центрального входа.

По последней информации, раненый при взрыве мужчина умер. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

"Пострадавший скончался при оказании помощи", – сообщил собеседник агентства.

Личность погибшего сейчас устанавливают. Однако уже известно, что это не сотрудник управления ФСБ.

Из здания ФСБ вывели всех людей.

На место происшествия выехали оперативники, сообщает Telegram-канал Mash.

Территорию оцепили. Перекрыт участок проспекта Троицкого от Поморской улицы до улицы Карла Либкнехта, передает Telegram-канал "360".

По предварительным данным, взрывное устройство заложили между двумя входными дверями возле металлодетектора.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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