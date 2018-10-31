В Архангельске прогремел взрыв

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ЧП случилось у здания ФСБ. В результате взрыва пострадал один человек, который находился у центрального входа.
По последней информации, раненый при взрыве мужчина умер. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.
"Пострадавший скончался при оказании помощи", – сообщил собеседник агентства.
Личность погибшего сейчас устанавливают. Однако уже известно, что это не сотрудник управления ФСБ.
Из здания ФСБ вывели всех людей.
На место происшествия выехали оперативники, сообщает Telegram-канал Mash.
Территорию оцепили. Перекрыт участок проспекта Троицкого от Поморской улицы до улицы Карла Либкнехта, передает Telegram-канал "360".
По предварительным данным, взрывное устройство заложили между двумя входными дверями возле металлодетектора.
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