Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
- Второе солнце: Нибиру воссияла над Америкой
- Третью мировую развяжет Нибиру
138 новости
Суд Монако освободил из-под стражи бизнесмена Дмитрия
Рыболовлева.
Об этом сообщает издание Nice-Matin.
Однако россиянин останется под надзором суда.
Как писало ранее "Утро", Рыболовлев был задержан и отправлен в под стражу 6 ноября по подозрению в коррупции и торговле своим влиянием.
Российская территория представляет для Поднебесной непреодолимый соблазн
Еще одного несчастного задержали за попытку незаконно перейти границу