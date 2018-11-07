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Задержанного Дмитрия Рыболовлева отпустили

Российского миллиардера оставили под присмотром

Суд Монако освободил из-под стражи бизнесмена Дмитрия Рыболовлева.

Об этом сообщает издание Nice-Matin.

Однако россиянин останется под надзором суда.

Как писало ранее "Утро", Рыболовлев был задержан и отправлен в под стражу 6 ноября по подозрению в коррупции и торговле своим влиянием.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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