Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
- Второе солнце: Нибиру воссияла над Америкой
- Третью мировую развяжет Нибиру
Летом этого года во время чемпионата мира по футболу Федеральная служба безопасности сумела предотвратить несколько терактов с использованием беспилотных летательных аппаратов.
"Нынешние успехи, которые проходят по борьбе с терроризмом, связаны с тем, что значительно повысилась техническая вооруженность ФСБ", – рассказал телеканалу "Царьград" заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса Владимир Кошелев.
Он добавил, что, хотя террористическая опасность не уменьшается, за последние годы выросла эффективность борьбы с терроризмом. Уровень терроризма также упал из-за военной операции, которую Россия проводит в Сирии, считает эксперт.
Российская территория представляет для Поднебесной непреодолимый соблазн
Еще одного несчастного задержали за попытку незаконно перейти границу