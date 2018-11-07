Россия отбила атаки беспилотников во время ЧМ-2018

Турнир стал мишенью террористов

Летом этого года во время чемпионата мира по футболу Федеральная служба безопасности сумела предотвратить несколько терактов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"Нынешние успехи, которые проходят по борьбе с терроризмом, связаны с тем, что значительно повысилась техническая вооруженность ФСБ", – рассказал телеканалу "Царьград" заместитель председателя Российского союза ветеранов Афганистана полковник запаса Владимир Кошелев.

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Он добавил, что, хотя террористическая опасность не уменьшается, за последние годы выросла эффективность борьбы с терроризмом. Уровень терроризма также упал из-за военной операции, которую Россия проводит в Сирии, считает эксперт.