ЧМ-2018 неожиданно окупился

Страна смогла заработать на мундиале вопреки всем прогнозам

Чемпионат мира по футболу, который летом принимала наша страна, нежданно-негаданно принес прибыль в размере 200 млрд рублей. Об этом с гордостью отчитался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы потратили на подготовку чемпионата мира приблизительно 650 млрд рублей. Это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца – и все. Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов, это, в общем-то, достаточно обычная сумма ", – заявил глава кабинета министров, передает "Интерфакс".



Он подчеркнул, что не стоит акцентировать внимание только на цифрах. Важно ведь, что российские города, в которых проходили матчи мундиаля, обзавелись новыми объектами. По словам премьера, периферия нередко лишена добротных аэропортов и мало-мальски приличных гостиниц. Благодаря футбольному первенству частично эту проблему удалось решить.

"Это [ЧМ] дало мощнейший толчок для развития инфраструктуры, медицинских сервисов, социальных услуг", – отметил Медведев.

Между тем эксперты и аналитики неоднократно прогнозировали, что ЧМ-2018 разорит Россию, которая взяла на себя сразу несколько масштабных мероприятий. Мол, не успела страна выдохнуть после Олимпиады, и сразу же берется за новые проекты.

Напомним, чемпионат мира по футболу состоялся в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Кубок увезли с собой французы, одолев в финале сборную Хорватии. На турнире был побит рекорд нашей сборной – она впервые дошла до четвертьфинала мундиаля.