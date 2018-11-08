В Москве задержали подозреваемого в зверской расправе над матерью и ребенком

В его квартире обнаружены вещи потерпевших

Им оказался 30-летний мужчина. Сейчас в его квартире работают криминалисты, которые уже нашли там вещи жертв.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Следователи нашли веские улики против него.

"В его квартире проводятся обыски, в ходе которых уже обнаружена одежда потерпевших", – отметили в ведомстве.

Напомним, накануне на севере Москвы были обнаружены тела с признаками насильственной смерти женщины и ее 12-летнего сына. Убийство произошло в доме по улице Софьи Ковалевской.