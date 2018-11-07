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В Москве жестоко расправились с матерью и ребенком

Фото: www.globallookpress.com
Трагедия случилась на севере столицы

В Москве обнаружены тела с признаками насильственной смерти женщины и ее 12-летнего сына. Убийство произошло в доме по улице Софьи Ковалевской.

Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас на месте трагедии работают оперативники.

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Отмечается, что убийство произошло с особой жестокостью. У жертв преступления множественные ножевые ранения, а голова мальчика была обмотана скотчем. Есть данные, что мать с подростком жили вдвоем.

По данным Mash, убитых обнаружила бабушка. Она же рассказала полицейским, что к ним в последнее время часто в гости заходил некий мужчина. Его сейчас ищут оперативники.

Как сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшие – Екатерина С. 1963 г.р. и Александр С. 2006 года рождения.

Позже информацию подтвердили и в Главном следственном управлении СК РФ. "На месте происшествия работу следователей и криминалистов координирует и.о руководителя ГСУ СК РФ по городу Москве Андрей Стрижов", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Сейчас допрашиваются соседи, изучаются видеозаписи с камер наблюдения.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, – "Убийство двух и более лиц".


Как пишет "МК", возможной причиной преступления стал извечный булгаковский посыл – люди как люди, только квартирный вопрос испортил их. По информации издания, жилплощадь, в которой произошло преступление принадлежала военному по имени Вадим С. Сюда несколько лет назад он перевез из Владимира женщину с ребенком. В прошлом году мужчину сразил инсульт, и глава семейства скончался. Якобы соседям вдова жаловалась, что мать и сестра покойного потребовали свою долю за квартиру и начали судебную тяжбу.

Газета сообщает, что тела убитых обнаружила мать погибшей женщины – жертвы были одеты в домашнюю одежду, лежали на кухне на полу лицом вниз, накрытые одеялом.

Ранее сегодня стало известно, что на юго-западе Москвы в лифте жилого дома на улице Знаменские Садки была убита 52-летняя женщина. Ее тело нашли соседи.

Во время осмотра на теле жертвы обнаружено десять ножевых ранений, сообщает московское управление СК РФ.

Одна из жительниц дома, в котором произошло убийство, рассказала телеканалу "Звезда", что преступник может прятаться в какой-либо из квартир.

"Когда я пришла, там было много полиции. Там была женщина, все уже случилось. Полиция находилась там где-то минут двадцать. Как я узнала потом, в подъезд зашли двое мужчин. Один стал подниматься по лестнице. Другой поехал с ней в лифте. Как раз он и убил ее. Сейчас он где-то в подъезде, потому что никто не видел и на камерах не зафиксировано, как он выходил", – поведала она.

Николай КАЦАПОВ
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