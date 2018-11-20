В Испании опрокинулся пассажирский поезд

ЧП произошло из-за оползня, который вызвали проливные дожди

В Каталонии, на перегоне между городами Тарраса и Манреса, поезд попал в аварию – перевернулись 6 вагонов. В результате трагедии погиб один человек. Еще несколько людей пострадали.

По сообщению издания La Vanguardia, 150 пассажиров остались невредимы. Спасатели уже разгребают завалы, а пострадавших отправили в местные больницы.

О том, что аварию спровоцировали оползни, заявили в компании Rodalies Catalunya.

Как передает Пятый канал, железнодорожное сообщение между городами Тарраса и Манреса временно не работает.