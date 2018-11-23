В Москве прогремели взрывы

Причины происшествия неизвестны

Сразу несколько СМИ дали информацию о сильном пожаре на северо-западе Москвы.

По данным Telegram-канала Varlamov News, в районе Маршала Рыбалко рядом с метро "Октябрьское поле" слышны взрывы.

Как сообщает Telegram-канал "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС, вызов поступил по адресу в Большом Волоколамском проезде, рядом со станцией МЦК "Панфиловская".

По информации News.ru, горит склад на Большом Волоколамском проезде, площадь возгорания составляет 200 кв. метров. К месту происшествия направлены 20 пожарных расчетов.

"Пожар большой. Скорую вызвали. Горят складские помещения, может, люди там были", – рассказал очевидец ЧП телеканалу "360". Отмечается, что в МЧС подтвердили информацию о пожаре, не уточнив, что именно загорелось.

В настоящее время пожар на складах локализован, пострадавших нет, сообщает Telegram-канал "Говорит Москва" со ссылкой на источник в МЧС столицы.

Сейчас огонь уже потушен. Источник в медицинских кругах рассказал ТАСС, что при пожаре погибли 2 человека, еще трое пострадали. Ранее агентство написало об одной жертве. По уточненным данным, возгорание произошло на складе горюче-смазочных материалов по адресу Большой Волоколамский проезд, дом 16.