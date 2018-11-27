Украинцы ответят за поджоги российских консульств

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Сразу два нападения на посольства РФ признаны преступлениями. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
"Главным следственным управлением СК возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой")", – сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Напомним, российские консульства в Незалежной полыхали на следующий день после задержания украинских судов северным соседом. Огненные акции прошли в Харькове и ряде других городов Украины.
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