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Украинцы ответят за поджоги российских консульств

В Москве возбуждены уголовные дела 

Сразу два нападения на посольства РФ признаны преступлениями. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

"Главным следственным управлением СК возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой")", – сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. 

Напомним, российские консульства в Незалежной полыхали на следующий день после задержания украинских судов северным соседом. Огненные акции прошли в Харькове и ряде других городов Украины. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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