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Руководитель ГУ МЧС Саратовской области Игорь Качев задержан. Об этом информационной службе "Саратов 24" сообщил в среду, 28 ноября, источник в правоохранительных органах.
Задержание начальника ГУ МЧС Саратовской области подтвердил депутат областной думы Николай Бондаренко.
"Сотрудники силовых структур в среду задержали начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева", – рассказал Бондаренко "Интерфаксу".
По какой причине произошло задержание, не уточняется.
Игорь Качев возглавлял ГУ МЧС Саратовской области с сентября 2013 года.
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