В региональном Управлении МЧС проходят следственно-оперативные мероприятия

Руководитель ГУ МЧС Саратовской области Игорь Качев задержан. Об этом информационной службе "Саратов 24" сообщил в среду, 28 ноября, источник в правоохранительных органах.

Задержание начальника ГУ МЧС Саратовской области подтвердил депутат областной думы Николай Бондаренко.

"Сотрудники силовых структур в среду задержали начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева", – рассказал Бондаренко "Интерфаксу".

По какой причине произошло задержание, не уточняется.

Игорь Качев возглавлял ГУ МЧС Саратовской области с сентября 2013 года.