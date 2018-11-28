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В Саратовской области задержали главу МЧС

В региональном Управлении МЧС проходят следственно-оперативные мероприятия

Руководитель ГУ МЧС Саратовской области Игорь Качев задержан. Об этом информационной службе "Саратов 24" сообщил в среду, 28 ноября, источник в правоохранительных органах.

Задержание начальника ГУ МЧС Саратовской области подтвердил депутат областной думы Николай Бондаренко.

"Сотрудники силовых структур в среду задержали начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева", – рассказал Бондаренко "Интерфаксу".

По какой причине произошло задержание, не уточняется.

Игорь Качев возглавлял ГУ МЧС Саратовской области с сентября 2013 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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