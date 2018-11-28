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У российской базы в Сирии прогремели взрывы

Фото: mil.ru
Точной информации, откуда пришелся удар, пока нет

По неуточненным данным, громкий звук последовал от взрыва в небе двух ракет авиабазы Хмеймим, целью которых были беспилотники боевиков, сообщает Telegram-канал Directorate 4, ссылаясь на местные СМИ. Уточняется, что удары прогремели над сирийским городом Джебла, недалеко от российской базы. 

О сбитых рядом с ней БПЛА в конце октября отчитался президент РФ Владимир Путин. Как оказалось, беспилотники, которые относятся к малоскоростным и малоразмерным летательным аппаратам, наш "Панцирь-С1" путает с птицами. В результате эффективность скатывается до 19%.

В три раза больше продуктивность комплексов "Тор-М2У", которые были переброшены в Сирию прошлой весной. С того времени они поразили 80 воздушных целей. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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