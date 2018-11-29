Женщина захватила банк и грозит его взорвать

Полиция эвакуирует людей

Во Франции женщина угрожает подорвать себя в здании кредитной организации LCL.

По сообщению Тelegram-канала Hue, к месту происшествия прибыли полицейские, людей эвакуируют, злоумышленница забаррикадировалась.

Ранее сегодня в Италии психически неуравновешенный мужчина взял в заложники 20 человек.