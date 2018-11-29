Женщина захватила банк и грозит его взорвать

Нибиру
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Во Франции женщина угрожает подорвать себя в здании кредитной организации LCL.
По сообщению Тelegram-канала Hue, к месту происшествия прибыли полицейские, людей эвакуируют, злоумышленница забаррикадировалась.
Ранее сегодня в Италии психически неуравновешенный мужчина взял в заложники 20 человек.
Американский лидер отказался верить на слово Украине и намерен разобраться в ситуации сам
Зурабишвили обвинила Тбилиси в нападении на Южную Осетию