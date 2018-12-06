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Названа причина ночного ЧП в небе над Японией

Рассматривается сразу несколько версий

Аварию с участием двух самолетов США могли спровоцировать погодные условия. Также не стоит исключать человеческий фактор и технический сбой, полагает заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Свою версию он высказал в эфире НСН.

Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18 и заправщик КС-130 столкнулись в небе над Японией в ночь на 6 декабря, напоминает "Свободная пресса". Утром сообщалось, что из семерых человек, находившихся на борту обоих самолетов, спасли только двух.

Оксана ПОДТУРКИНА
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