Нибиру
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Аварию с участием двух самолетов США могли спровоцировать погодные условия. Также не стоит исключать человеческий фактор и технический сбой, полагает заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. Свою версию он высказал в эфире НСН.
Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18 и заправщик КС-130 столкнулись в небе над Японией в ночь на 6 декабря, напоминает "Свободная пресса". Утром сообщалось, что из семерых человек, находившихся на борту обоих самолетов, спасли только двух.
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