Раскрыты шокирующие подробности дела о насильниках в погонах

Дознавательница рассказала о том, что с ней сделали уфимские коллеги

Скандальная история об изнасиловании сотрудницы МВД в полицейском отделе в Уфе обрастает новыми деталями. Жертва извергов дала показания, в которых поведала о злополучной ночи.

По словам девушки, ее насиловали сразу трое человек. Истязания длились почти два часа, примерно с 22:40 до 00:30. При этом мужчины насиловали ее то все сразу, то по одиночке, причем иногда в извращенной форме, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на материалы уголовного дела.

После того, как насильники решили отдохнуть, дознавательница выбежала из здания и позвонила матери, чтобы рассказать о случившемся. Однако один из них затащил девушку обратно внутрь.

Пострадавшая также рассказала, что весь процесс сопровождался ее криками от боли, однако ей никто в тот момент не мог помочь.

Ранее адвокат одного из обвиняемых Аслям Маликов заявил, что сотрудница МВД сама спровоцировала своих коллег, а одна из свидетельниц, которая присутствовала в момент преступления, заявила о том, что дознавательница якобы была пьяна и приставала к мужчинам.

Резонансное дело троих башкирских полицейских прогремело на всю страну 29 октября. Мужчины устроили банкет и пригласили на него коллегу по служебной необходимости, после чего попытались напоить и изнасиловали ее.