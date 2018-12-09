Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты шокирующие подробности дела о насильниках в погонах

Здание СКР. Фото: globallookpress.com
Дознавательница рассказала о том, что с ней сделали уфимские коллеги

Скандальная история об изнасиловании сотрудницы МВД в полицейском отделе в Уфе обрастает новыми деталями. Жертва извергов дала показания, в которых поведала о злополучной ночи.

По словам девушки, ее насиловали сразу трое человек. Истязания длились почти два часа, примерно с 22:40 до 00:30. При этом мужчины насиловали ее то все сразу, то по одиночке, причем иногда в извращенной форме, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на материалы уголовного дела.

После того, как насильники решили отдохнуть, дознавательница выбежала из здания и позвонила матери, чтобы рассказать о случившемся. Однако один из них затащил девушку обратно внутрь.

Пострадавшая также рассказала, что весь процесс сопровождался ее криками от боли, однако ей никто в тот момент не мог помочь.

Ранее адвокат одного из обвиняемых Аслям Маликов заявил, что сотрудница МВД сама спровоцировала своих коллег, а одна из свидетельниц, которая присутствовала в момент преступления, заявила о том, что дознавательница якобы была пьяна и приставала к мужчинам.

Резонансное дело троих башкирских полицейских прогремело на всю страну 29 октября. Мужчины устроили банкет и пригласили на него коллегу по служебной необходимости, после чего попытались напоить и изнасиловали ее. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Не просто провокация: украинские корабли собирались уничтожить Крымский мост

Планы Киева сорвали российские пограничники

Болгария призвала ЕС отказаться от поддержки Незалежной

В Софии предупредили Европу об украинском "капкане"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей