Самолет Хельсинки – Москва спасли в последний момент

Из-за технической неисправности едва не случилась катастрофа

Пассажирский лайнер авиакомпании Finnair, летевший из столицы Финляндии в столицу России, вынужденно прервал полет и вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщили финляндские СМИ.



Причиной чрезвычайного происшествия стала техническая неисправность. Борт около получаса находился в воздухе, а затем сумел приземлиться на аэродроме Вантаа, передает издание Ilta-Sanomat.

"Это была техническая проблема. Борт повернул обратно в Хельсинки и нормально приземлился. Самолет поменяли, и наши клиенты смогли подняться на (новый) борт после небольшой задержки", – сообщила представитель авиаперевозчика.

Проблемный самолет вылетел из Хельсинки накануне в 23:55 по местному времени (00:55 мск). После замены новый борт отправился в путь в 01:39 по местному времени (02:39 мск).

Finnair – крупнейшая финская авиакомпания, ее основным акционером является правительство Финляндии. В 2017 году авиакомпания перевезла около 12 млн пассажиров по более чем 100 европейским, 20 азиатским и семи североамериканским направлениям.