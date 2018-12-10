Самолет Хельсинки – Москва спасли в последний момент

Нибиру
- Апокалипсис неотвратим: Нибиру несется к Земле
- Земля взорвется из-за гравитации Нибиру в этом году
- В океане увидели знак скорого конца света
Пассажирский лайнер авиакомпании Finnair, летевший из
столицы Финляндии в столицу России, вынужденно прервал полет и вернулся в
аэропорт вылета. Об этом сообщили финляндские СМИ.
Причиной чрезвычайного происшествия стала техническая неисправность. Борт около получаса находился в воздухе, а затем сумел приземлиться на аэродроме Вантаа, передает издание Ilta-Sanomat.
"Это была техническая проблема. Борт повернул обратно в Хельсинки и нормально приземлился. Самолет поменяли, и наши клиенты смогли подняться на (новый) борт после небольшой задержки", – сообщила представитель авиаперевозчика.
Проблемный самолет вылетел из Хельсинки накануне в 23:55 по местному времени (00:55 мск). После замены новый борт отправился в путь в 01:39 по местному времени (02:39 мск).
Finnair – крупнейшая финская авиакомпания, ее основным акционером является правительство Финляндии. В 2017 году авиакомпания перевезла около 12 млн пассажиров по более чем 100 европейским, 20 азиатским и семи североамериканским направлениям.
Планы Киева сорвали российские пограничники
Американскому лидеру посоветовали не совать нос во внутренние дела других стран