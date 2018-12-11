Пожар на мебельной фабрике в Щелково усилился

Есть пострадавшие

Пожарным не удается справиться с огнем в помещении мебельной фабрики в подмосковном Щёлкове. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров", – рассказал агентству представитель регионального главка МЧС РФ. Ранее сообщалось о 800 кв. м возгорания.

Известно, что по адресу: Фабричная улица, дом 1, где расположено двухэтажное здание фабрики, работают 13 пожарных расчетов.

На место происшествия направлены две лаборатории для замеров воздуха, пишет ТАСС.

Как минимум два человека пострадали в результате происшествия.

