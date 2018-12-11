Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пожар на мебельной фабрике в Щелково усилился

Есть пострадавшие

Пожарным не удается справиться с огнем в помещении мебельной фабрики в подмосковном Щёлкове. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров", – рассказал агентству представитель регионального главка МЧС РФ. Ранее сообщалось о 800 кв. м возгорания.

Известно, что по адресу: Фабричная улица, дом 1, где расположено двухэтажное здание фабрики, работают 13 пожарных расчетов. 

На место происшествия направлены две лаборатории для замеров воздуха, пишет ТАСС. 

Как минимум два человека пострадали в результате происшествия.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Украина могут начать третью мировую

Отношения между странами накалились до предела

В Крым идет новая беда

Россиян предупредили о приближающейся опасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей