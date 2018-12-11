В Армении задержан военнослужащий РФ

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Служащий российской военной базы в Гюмри задержан по подозрению в нанесении травм, повлекших за собой смерть женщины. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.
Добавить подробности в ведомстве отказались.
Работавшую дворником 57-летнюю женщину сильно избили 3 декабря 2018 года. От многочисленных побоев она скончалась по дороге в больницу. Возбуждено уголовное дело.
В городе Гюмри на севере Армении дислоцируется 102-я российская военная база. По межгосударственному договору между Москвой и Ереваном от 1995 г. ее служащие несут боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ.
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