Известная модель устроила ДТП в Подмосковье

Виновница аварии была пьяна, утверждают очевидцы

Валерия Соколова спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. На своем "Гелендвагене" она выехала на встречку, после чего на скорости врезалась в авто.

В его салоне находилась беременная женщина с мужем. Об их состоянии ничего не известно. Видеозапись ДТП опубликована на канале YouTube "Карусель". По словам очевидцев, Соколова управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения.

ЧП произошло еще 6 декабря на 26-м километре Новорижского шоссе. Однако огласку получило лишь сегодня, 11 декабря, отмечает "Подмосковье сегодня".