Устроенную им бойню признали терактом

Преступника поймали в Германии. О задержании стрелка сообщает Telegram-канал "Карточный Домик: Европа".

Как стало известно ранее, у мужчины – 27 судимостей, передает ТАСС. Он не раз сидел в тюрьмах разных стран: Франции, Германии, Швейцарии. Об этом рассказал прокурор Парижа Реми Эйтз.

Трагедию в Страсбурге мэр города назвал терактом.

"То, что произошло вчера вечером, это нападение, безусловно, по форме представляло террористический акт", – цитирует Ролана Риса TV5.

Напомним, бойню на рождественской ярмарке в Страсбурге 29-летний преступник устроил вечером во вторник. По последним данным, жертвами стрельбы стали 3 человека. Ранены еще 13.